Restaurants Plus de 500 restaurants à Aix, mais lequel choisir ? La liste est longue ... Mais heureusement nous avons testé et approuvé certains d'entre eux, pour avoir seulement les meilleurs bars et restaurants (français, italien, japonais et beaucoup d'autres) ! Restaurants & Bars

Boutiques Vêtements, chaussures et accessoires, il fait bon de flaner dans les rues d'Aix et de découvrir toutes ces boutiques, le meilleur de la mode pour votre plus grand bonheur. Pour faire le bon choix, on va vous aider. Boutiques

Commerces Vous aimez les bons produits, Aix-en-Provence est votre ville : Que vous aimiez les pâtes fraiches, une bonne viande ou les fruits et légumes, aucun soucis le meilleur est disponible rien que pour vous ... Commerces

Logement Trouver un logement, mais pas seulement ! Toutes les informations pour avoir une belle déco feng shui chez soi (meubles, luminaires, styles ...), et si besoin les meilleurs entrepreneurs pour vous aider dans tous vos travaux . Logement

Loisirs Culture, art et sport ... Aix-en-Provence est une ville qui bouge, il y a toujours quelque chose à faire pour entretenir son esprit ou son corps. Faites vous plaisir en choisissant les loisirs qui vous conviennent. Loisirs

Bien-être Prendre soin de soi est indispensable, et Aix l'a bien compris ... De nombreux endroits pour prendre soin de soi, devenir de plus en plus beau et garder la santé. Du médecin au soin de vos cils, vous trouverez tout sur LovAix ! Bien-être

Pratique Il y a des informations pratiques qui sont parfois dure à trouver, heureusement nous avons tout rassemblé, pour vous donner ces informations et les retrouver facilement si besoin. Plus qu'un guide, LovAix est un indispensable ! Pratique